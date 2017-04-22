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Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин

11:53 | 22.04.2017 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Александрович Лазуткин. Это огромная потеря для нашего региона и страны», — написал он в своем «Твиттере» в субботу, 22 апреля.

Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким Виктора Лазуткина.

«Мы скорбим вместе с вами. Виктор Лазуткин — это легенда области, человек, создававший ее историю», — подчеркнул губернатор.

Лазуткин Виктор Александрович родился в селе Высокое Башмаковского района Пензенской области 18 апреля 1950 года.

В 1972 году окончил с отличием инженерный факультет Пензенского сельскохозяйственного института.

Начало его трудовой деятельности неразрывно связано с Колышлейским районом. По его инициативе развивалась социально-экономическая инфраструктура: были построены школы, детские сады, при животноводческих фермах открыты столовые и парикмахерские. Полностью были реконструированы животноводческие комплексы, а также построен один из крупных животноводческих комплексов Пензенской области в колхозе «Советская Россия».

Большой вклад Виктор Лазуткин внес в создание колбасных и хлебобулочных цехов. Была завершена газификация Колышлейского района, а все населенные пункты района соединены дорогами с асфальтовым покрытием.

С 2000 года занимал должность начальника государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга».

14 апреля 2002 года был избран депутатом, 19 апреля — председателем Законодательного собрания Пензенской области третьего созыва (2002–2003).

Избирался депутатом Государственной думы РФ.

Активно занимался благотворительностью, являлся участником строительства и реконструкции ряда православных храмов на территории Пензенской области, в том числе организовал и спонсировал реконструкцию храма Пресвятой Богородицы в селе Черкасское Колышлейского района.

Награжден медалью и памятным знаком «200 лет министерства обороны», почетной грамотой Государственной думы РФ, благодарностью председателя Госдумы, памятной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в России», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

27 мая 2016 года на сессии Законодательного собрания региона ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующие регалии ему вручили губернатор Иван Белозерцев и спикер Валерий Лидин 12 сентября 2016 года.
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