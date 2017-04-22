Пензенский общественник усомнился в честности фонда, собирающего деньги в городе «Спутник» Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков усомнился в честных намерениях организации, установившей в одном из магазинов города «Спутник» под Пензой ящик для сбора пожертвований якобы на лечение больного ребенка.

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«Магазин в городе-спутнике. Это новая волна мошенников. Фонд из Самары. А знаете, почему они работают не в Самаре, а в Пензе? Чтобы никто не узнал и не проверил, куда деваются деньги. Не отдавайте им свои деньги — их украдут», — написал он на своей странице в Facebook в субботу, 22 апреля.

Олег Шарипков добавил, что намерен обратиться по данному вопросу в министерство юстиции.

«На следующей неделе мы направим письмо в Минюст», — пояснил он.

Свое сообщение общественник сопроводил фотографией ящика, информация на котором гласит, что сбор средств осуществляет благотворительный фонд «Мир помощи».