В Заречный впервые привезут фотовыставку «Первозданная Россия» Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Заречный Пензенской области впервые примет экспозицию всероссийской выставки «Первозданная Россия».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее торжественное открытие состоится во дворце культуры «Современник» в предстоящий понедельник, 24 апреля, в 13.00.

Вниманию посетителей будет представлено более 100 лучших работ отечественных фотографов-натуралистов.

Фоторепортаж

Фотовыставка «Первозданная Россия»

«Первозданная Россия» — один из самых масштабных и интересных фестивалей. Он проходит с 2014 года и с каждым днем привлекает все больше ценителей красоты родной природы. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он добавил, что на снимках запечатлены чистейшие озера, горные вершины и побережья 13 морей, жизнь животных и птиц, тайны микромира.

«Зрители смогут увидеть природу России во всем ее разнообразии и великолепии», — подчеркнул собеседник агентства.

Планируется, что фотовыставка будет работать в Заречном в течение месяца — по 24 мая. Вход на нее является свободным.