Представители власти соболезнуют в связи с кончиной Виктора Лазуткина Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким Виктора Лазуткина, скончавшегося после длительной продолжительной болезни в субботу, 22 апреля.

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«Известный и авторитетный политик, почетный гражданин Пензенской области, избиравшийся председателем Законодательного собрания региона и депутатом Государственной думы РФ, он был прекрасным хозяйственником, который вкладывал сердце и душу в любую работу. В сельском хозяйстве, в автодорожном строительстве, в государственном и муниципальном управлении — Виктор Александрович всегда, на любом посту добивался высоких результатов, оправдывая доверие людей», — говорится в тексте некролога.

В нем добавляется, что Виктор Лазуткин умел быть требовательным, но при этом всегда оставался внимательным и отзывчивым человеком.

«Виктор Александрович любил Россию и Пензенскую область, был патриотом, отдававшим всего себя служению родной земле. За свой профессионализм и целеустремленность, за неравнодушие и гражданскую позицию Виктор Лазуткин пользовался заслуженным авторитетом и признанием у тех, с кем ему когда-либо довелось работать и просто быть знакомым», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что Виктор Лазуткин входит в плеяду выдающихся людей, создававших историю Пензенской области и ставших ее частью.

«Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о Викторе Александровиче Лазуткине — человеке с большой буквы — навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области», — говорится в некрологе.

Лазуткин Виктор Александрович родился в селе Высокое Башмаковского района Пензенской области 18 апреля 1950 года.

В 1972 году окончил с отличием инженерный факультет Пензенского сельскохозяйственного института.

Начало его трудовой деятельности неразрывно связано с Колышлейским районом. По его инициативе развивалась социально-экономическая инфраструктура: были построены школы, детские сады, при животноводческих фермах открыты столовые и парикмахерские. Полностью были реконструированы животноводческие комплексы, а также построен один из крупных животноводческих комплексов Пензенской области в колхозе «Советская Россия».

Большой вклад Виктор Лазуткин внес в создание колбасных и хлебобулочных цехов. Была завершена газификация Колышлейского района, а все населенные пункты района соединены дорогами с асфальтовым покрытием.

С 2000 года занимал должность начальника государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга».

14 апреля 2002 года был избран депутатом, 19 апреля — председателем Законодательного собрания Пензенской области третьего созыва (2002–2003).

Избирался депутатом Государственной думы РФ.

Активно занимался благотворительностью, являлся участником строительства и реконструкции ряда православных храмов на территории Пензенской области, в том числе организовал и спонсировал реконструкцию храма Пресвятой Богородицы в селе Черкасское Колышлейского района.

Награжден медалью и памятным знаком «200 лет министерства обороны», почетной грамотой Государственной думы РФ, благодарностью председателя Госдумы, памятной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в России», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

27 мая 2016 года на сессии Законодательного собрания региона ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующие регалии ему вручили губернатор Иван Белозерцев и спикер Валерий Лидин 12 сентября 2016 года.

Умер 22 апреля 2017 года.