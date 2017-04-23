Пять бригад дорожников будут работать на улицах Пензы в воскресенье Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Пять бригад выйдут на улицы Пензы в воскресенье, 23 апреля, для выполнения ремонтных работ, а также осуществления мероприятий по текущему содержанию дорог.

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По данным директора департамента ЖКХ города Андрея Скрипкина, специалисты МУП «Пензадормост» займутся подготовкой дорожного полотна и асфальтированием улиц Клары Цеткин и Чапаева.

Кроме того, планируется отремонтировать улицу Карпинского струйно-инъекционным методом.

Рабочим ООО «ДСУ» предстоит подготовить к ремонту проспект Победы — кольцо у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Помимо этого, на проспекте Победы будет работать бригада ООО «Магистраль», сообщает пресс-служба мэрии.