Пять бригад дорожников будут работать на улицах Пензы в воскресенье
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Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Пять бригад выйдут на улицы Пензы в воскресенье, 23 апреля, для выполнения ремонтных работ, а также осуществления мероприятий по текущему содержанию дорог.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По данным директора департамента ЖКХ города Андрея Скрипкина, специалисты МУП «Пензадормост» займутся подготовкой дорожного полотна и асфальтированием улиц Клары Цеткин и Чапаева.
Кроме того, планируется отремонтировать улицу Карпинского струйно-инъекционным методом.
Рабочим ООО «ДСУ» предстоит подготовить к ремонту проспект Победы — кольцо у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
Помимо этого, на проспекте Победы будет работать бригада ООО «Магистраль», сообщает пресс-служба мэрии.