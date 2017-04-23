Губернатор отводит ключевую роль молодежным совещательным органам при гордуме и парламенте Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Молодежные совещательные органы, созданные при Пензенской городской думе и Законодательном собрании региона, позволяют представителям власти получить объективную картину происходящего. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе встречи с участниками II регионального форума «Ласточка», прошедшей на базе санатория «Березовая роща».

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В качестве примера он привел ситуацию, когда, будучи главой города Пензы, ему необходимо было оценить положение дел в сфере дополнительного образования.

«Даешь поручение власти — дайте анализ. Они начинают давать материал так, чтобы их не поругали: закрывают глаза на материальную базу, на обеспечение. Но я знаю, что это не так», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что дал аналогичное поручение членам молодежного общественного совета при гордуме, на исполнение которого был отведен месяц.

«Ребята распределились, все сами сделали, представили материал — настолько глубокий, настолько понятный, доступный», — отметил глава региона.

Аналогичные примеры он привел и из истории молодежного парламента, представители которого, по его словам, демонстрируют глубокое понимание проблем и оказывают большую помощь.

По мнению Ивана Белозерцева, эти две структуры помогают молодежи приобрести практический опыт во многих вопросах и являются своего рода школой для будущих управленцев.

Молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области — коллегиальный совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Положение о нем было утверждено в октябре 2008 года, персональный состав — в ноябре того же года. Первое заседание состоялось 9 декабря 2008 года.

Формируется в количестве 36 депутатов после избрания Законодательного собрания Пензенской области соответствующего созыва на срок его полномочий путем делегирования кандидатов народными избранниками. Возраст депутатов молодежного парламента должен составлять от 16 до 30 лет включительно.

Общественный молодежный совет создан как коллегиальный совещательный и консультативный орган при Пензенской городской думе весной 2006 года. Его состав утверждается решением гордумы по представлению главы города. Членом совета может стать гражданин в возрасте от 14 до 27 лет, который готов осуществлять свою деятельность на общественных началах.