15:54:51 Воскресенье, 23 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы осмотрел готовящийся к сдаче дом и строящийся детсад в Заре

12:51 | 23.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход строительства социально значимых объектов в микрорайоне Заря в воскресенье, 23 апреля.

Мэр Пензы осмотрел готовящийся к сдаче дом и строящийся детсад в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

Первым пунктом его визита стал готовящийся к сдаче многоквартирный дом.

Представитель подрядной организации проинформировал мэра, что к настоящему времени завершена отделка всех квартир. На следующей неделе планируется приступить к благоустройству прилегающей территории и обустройству пандусов — необходимые материалы для этого завезены.

Кроме того, доставлена часть игровых элементов. Вблизи дома намечено установить две многофункциональных горки для детей в возрасте 3–7 и 7–12 лет.

«В этом году нам предстоит сделать большой объем работ по переселению граждан. Поэтому сроки сдачи домов должны строго соблюдаться», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Затем он посетил стройплощадку детского сада, рассчитанного на 175 мест.

На объекте выполнена кирпичная кладка 1–3 этажей, смонтированы плиты перекрытия, модульная котельная. В настоящее время осуществляются работы по устройству перегородок на втором и третьем этажах, монтажу деревянного каркаса крыши, прокладке наружных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, штукатурке стен первого этажа.

С понедельника, 24 апреля, планируется начать установку оконных конструкций на втором этаже.

«Как только позволят погодные условия, необходимо приступать к благоустройству территории. Жителей в этом микрорайоне становится все больше, и мы должны обеспечить их детей местами в детском саду», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

По данным мэрии Пензы, в рамках муниципальной адресной программы по этапу 2016–2017 годов заключено четыре контракта с ООО «Строй-Партнер», ООО «ССВ» и МУП «Пензгорстройзаказчик» на возведение жилья для граждан, переселяемых из аварийных и подлежащих сносу домов. Будет построено 12 МКД на 995 квартир общей площадью более 43 тыс. кв. метров.
Актуальное
Читайте также
В обращение выйдет почтовый блок с изображением картины из фондов пензенской галереи Пензенский губернатор предложил раздать солдатские пилотки участникам «Бессмертного полка»
Пензенского бродягу уличили в краже куртки за 14 тыс. рублей Губернатор отводит ключевую роль молодежным совещательным органам при гордуме и парламенте
В Пензе женщина набросилась с ножом на бывшего мужа Международный театральный фестиваль «Золотая провинция» завершился в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама