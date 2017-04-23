Мэр Пензы осмотрел готовящийся к сдаче дом и строящийся детсад в Заре Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход строительства социально значимых объектов в микрорайоне Заря в воскресенье, 23 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

Первым пунктом его визита стал готовящийся к сдаче многоквартирный дом.

Представитель подрядной организации проинформировал мэра, что к настоящему времени завершена отделка всех квартир. На следующей неделе планируется приступить к благоустройству прилегающей территории и обустройству пандусов — необходимые материалы для этого завезены.

Кроме того, доставлена часть игровых элементов. Вблизи дома намечено установить две многофункциональных горки для детей в возрасте 3–7 и 7–12 лет.

«В этом году нам предстоит сделать большой объем работ по переселению граждан. Поэтому сроки сдачи домов должны строго соблюдаться», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Затем он посетил стройплощадку детского сада, рассчитанного на 175 мест.

На объекте выполнена кирпичная кладка 1–3 этажей, смонтированы плиты перекрытия, модульная котельная. В настоящее время осуществляются работы по устройству перегородок на втором и третьем этажах, монтажу деревянного каркаса крыши, прокладке наружных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, штукатурке стен первого этажа.

С понедельника, 24 апреля, планируется начать установку оконных конструкций на втором этаже.

«Как только позволят погодные условия, необходимо приступать к благоустройству территории. Жителей в этом микрорайоне становится все больше, и мы должны обеспечить их детей местами в детском саду», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

По данным мэрии Пензы, в рамках муниципальной адресной программы по этапу 2016–2017 годов заключено четыре контракта с ООО «Строй-Партнер», ООО «ССВ» и МУП «Пензгорстройзаказчик» на возведение жилья для граждан, переселяемых из аварийных и подлежащих сносу домов. Будет построено 12 МКД на 995 квартир общей площадью более 43 тыс. кв. метров.