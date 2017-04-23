Виктор Кувайцев оценил ход ремонта у монумента на проспекте Победы в Пензе Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев лично оценил ход ремонтных работ на проспекте Победы, где специалисты устраняют дефекты дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств и готовятся привести в порядок проезжую часть на кольце у монумента.

Фото: Penza-gorod.ru

Он указал директору департамента ЖКХ города Андрею Скрипкину на то, что ремонт дороги необходимо выполнить в комплексе, в том числе установить бордюры и нанести разметку.

Также глава администрации Пензы дал поручение приступить к покраске металлических ограждений и закреплению плит на стенах лучей монумента.

Фото: Penza-gorod.ru

«Погода позволяет проводить данные работы, поэтому приступать к ним необходимо незамедлительно. До празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается не так много времени. Город должен быть готов к 9 мая», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.