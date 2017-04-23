Лучшие проекты пензенского форума «Ласточка» отмечены премиями Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Авторы четырех лучших проектов, представленных на II региональном молодежном форуме «Ласточка» в санатории «Березовая роща» под Пензой, отмечены премиями в размере 10 тыс. рублей.

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Каждый из них на заключительном мероприятии получил возможность представить свою идею губернатору Ивану Белозерцеву.

По словам первокурсника Пензенского государственного университета Александра Сазыкина, победившего в номинации «Предприниматели и инноваторы», его проект появился на свет как продолжение областной программы «1000-list-nick».

«Проект, направлен на вовлечение детей в технологическую деятельность», — пояснил он.

Молодой человек добавил, что одна школа уже проявила интерес к нему, а два центра молодежных инновационных творчества готовы бесплатно предоставить помещения для проведения занятий с учащимися.

В номинации «Мы – россияне» премию получила руководитель проекта по созданию семейного парка в рабочем поселке Пачелма Анна Уланова.

«Цель — создание благоустроенного места для совместного отдыха родителей и детей их же руками», — отметила она, добавив, что проект своеобразного «парка семьи» уже находится на стадии реализации.

В номинации «Социальные инициативы и НКО» лучшим признан проект «Медиашкола» Оксаны Запорожец, представляющей Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

По ее словам, в его рамках намечено пригласить 15 спикеров из разных городов для проведения мастер-классов и лекций в школе, работа которой рассчитана на две недели.

В номинации «Творчество и здоровый образ жизни» премия вручена Александру Мишину, который намерен направить ее на организацию театрального фестиваля «Встреча на родине Мейерхольда».

Он сообщил, что также планирует поехать на форум «iВолга» с проектом, ориентированным на поддержку театральных коллективов.

По итогам презентации всем победителям были вручены дипломы.

Остальные молодые люди ранее получили дипломы участников форума «Ласточка». Вручили их министр образования Пензенской области Александр Воронков и директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.