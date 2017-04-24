В Пензе простились с почетным гражданином региона Виктором Лазуткиным Общество

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с почетным гражданином Пензенской области Виктором Лазуткиным, скончавшимся в возрасте 67 лет после тяжелой продолжительной болезни, прошла в центре культуры и досуга в понедельник, 24 апреля.

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Отдать ему дань памяти пришли родные, близкие, а также те, с кем Виктор Лазуткин бок о бок работал на протяжении многих десятилетий.

Гроб с телом покойного установили на сцене, которую за время прощания заполнили многочисленные венки и цветы.

Слева места на стульях заняли члены семьи и близкие, по бокам был выставлен караул из курсантов, а позади гроба стояли мужчины с траурными повязками на руках — в их числе были и высокопоставленные чиновники Пензы и области.

Во время гражданской панихиды глубокие соболезнования супруге, дочерям и близким Виктора Лазуткина выразил губернатор Иван Белозерцев.

«Исключительно траурный день сегодня на пензенской земле. Мы провожаем в последний путь прекрасного человека, государственного деятеля, нашего друга», — отметил глава региона.

Он напомнил основные вехи трудового пути покойного, подчеркнув, что Виктор Лазуткин дал дорогу в жизнь многим людям.

«Все, кто его знал, понимает, что это настоящий русский мужик. У него был прекрасный характер. Он был очень доброжелательным, очень ответственным, очень принципиальным. Если у него душа болела за какую-то проблему, независимо от того — перед ним губернатор, федеральный руководитель, министр, он всегда говорил правду, как есть. Он всегда отстаивал интересы региона, интересы простых людей. И люди отвечали ему благодарностью», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор рассказал, что вместе с ректором Пензенского государственного университета Александром Гуляковым навестил почетного гражданина региона за 10 дней до смерти, когда тот уже был в тяжелом состоянии, но в ясном уме.

По словам Ивана Белозерцева, Виктор Лазуткин пытался шутить, сожалел, что не смог в последний раз съездить на охоту, а в конце добавил, что многое еще мог бы сделать, если бы Господь Бог не призывал его к себе.

«Вся его жизнь — пример порядочности и добросовестного отношения к делу. То, что он не доделал, [...] мы должны сделать вместе», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин обратил внимание на то, что Виктор Лазуткин во многих вещах был новатором.

В качестве примера он привел его работу в компании «Большая Волга» и ключевую роль в открытии автомобильно-дорожного института.

«Сегодня и природа оплакивает утрату — с утра идет дождь», — сказал вице-спикер регионального парламента.

Также своими воспоминаниями поделились бывшие сослуживцы Виктора Лазуткина.

Похоронили почетного гражданина Пензенской области на Ново-Западном кладбище — на Аллее славы.