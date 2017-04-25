В Пензенской области 3–4 мая пройдет автопробег «Дорогами бессмертного полка» Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Более 30 человек на 16 машинах примут участие в автопробеге «Дорогами бессмертного полка», который пройдет по территории Пензенской области в преддверии Дня Победы, 3 и 4 мая. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, акция организована реготделениями общественного движения «Бессмертный полк» и ДОСААФ России.

«Цель данного пробега — это патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти об участии пензенцев в Великой Отечественной войне», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Василий Трохин уточнил, что участники мероприятия разделятся на две группы и проследуют по разным маршрутам, которые не будут пересекаться.

Он рекомендовал главам администраций рассмотреть вопрос о проведении местных автопробегов, во время которых активисты встретили бы участников областной акции на границе района, проследовали по его территории вместе и возложили цветы и венки к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.