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В Пензенской области 3–4 мая пройдет автопробег «Дорогами бессмертного полка»

13:57 | 25.04.2017 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Более 30 человек на 16 машинах примут участие в автопробеге «Дорогами бессмертного полка», который пройдет по территории Пензенской области в преддверии Дня Победы, 3 и 4 мая. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин.

В Пензенской области 3–4 мая пройдет автопробег «Дорогами бессмертного полка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, акция организована реготделениями общественного движения «Бессмертный полк» и ДОСААФ России.

«Цель данного пробега — это патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти об участии пензенцев в Великой Отечественной войне», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Василий Трохин уточнил, что участники мероприятия разделятся на две группы и проследуют по разным маршрутам, которые не будут пересекаться.

Он рекомендовал главам администраций рассмотреть вопрос о проведении местных автопробегов, во время которых активисты встретили бы участников областной акции на границе района, проследовали по его территории вместе и возложили цветы и венки к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.
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