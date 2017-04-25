Сквер «Бессмертного полка» будет открыт в Пензе накануне Дня Победы Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Торжественное открытие сквера «Бессмертного полка», обустройство которого ведется на улице Карпинского в Пензе, состоится в понедельник, 8 мая. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это будет только его открытие», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Мэр отметил, что этот сквер станет одной из основных площадок проведения праздничных мероприятий в День Победы, 9 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сквер украсит тематическая выставка «Бессмертный полк в Пензе», экспозиция которой будет постоянно обновляться.

Ожидается, что первая часть снимков займет свое место на стендах в начале мая.