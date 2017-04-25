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Около 100 ВИЧ-инфицированных жителей Пензенской области выявлено за три месяца 2017 года

17:38 | 25.04.2017 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. 96 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено среди постоянного населения Пензенской области за период с января по март 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Около 100 ВИЧ-инфицированных жителей Пензенской области выявлено за три месяца 2017 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в целом за это время зарегистрировано 118 случаев ВИЧ-инфекции.

Общая ситуация характеризуется тенденцией к стабилизации заболеваемости.

Наибольшие показатели впервые выявленной заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам трех месяцев зарегистрированы в Малосердобинском районе — 22 на 100 тыс. жителей, Бессоновском — 16,8, Колышлейском — 16,3, Кузнецком — 16, Пензенском — 12,3, а также в Пензе — 12,2.
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