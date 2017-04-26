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До Абхазии впервые пустят поезд «Самара — Пенза — Сухум»

09:44 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Поезд сообщением «Самара — Пенза — Сухум» №487/488 впервые появится в летнем графике 2017 года с учетом высокого спроса на перевозки между Россией и Абхазией.

До Абхазии впервые пустят поезд «Самара — Пенза — Сухум»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он совершит первый рейс 31 мая, а затем — с 7 июня по 29 сентября 2017 года — будет курсировать с периодичностью отправления через день. В составе поезда предусмотрены плацкартные и купейные вагоны», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Она добавила, что также с 26 мая по 4 сентября будет ходить поезд №547/548 «Москва — Сухум» с отправлением из обоих точек по четным числам.

«В составе поезда — плацкартные вагоны, купе и СВ», — отметила собеседница агентства.

Светлана Затуливетер пояснила, что еще один поезд №579/580 «Белгород — Сухум», назначаемый на летний период, начнет перевозку пассажиров 12 июня и будет курсировать по 6 сентября включительно.

«Периодичность отправления поезда — один раз в четыре дня. В его составе — плацкартные и купейные вагоны», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, также продолжат курсировать круглогодичные поезда №306/305 «Москва — Сухум» и №479/480 «Санкт-Петербург — Сухум».
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