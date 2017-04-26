В Пензенской области сиротам от 18 до 23 лет намечено выдавать путевки в детские лагеря Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Право на бесплатную путевку в организации отдыха детей и их оздоровления, а также на проезд в обе стороны планируется предоставить в Пензенской области лицам в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве дополнительной меры соцподдержки.

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Как пояснил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, соответствующие изменения предлагается внести в закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области».

«28 декабря был принят федеральный закон [№465], который внес определенные изменения в предыдущий федеральный закон от 1996 года. Смысл заключается в том, что государство сейчас отдельным блоком внимания решило охватить детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет», — пояснил он в ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, состоявшегося в среду, 26 апреля.

Олег Ягов отметил, что принятие законопроекта потребует предусмотреть дополнительное финансирование на эти цели в бюджете региона.

«Мы обязаны […] федеральные законы на региональном уровне транслировать и дублировать», — сказал зампред областного правительства.

По его словам, в 2017 году число лиц указанной категории, которые очно учатся в организациях профобразования, составляет 1 тыс. 426 человек.

«На организацию отдыха и оздоровления данной категории детей — юношей и девушек — потребуется из бюджета 18 млн. 856 тыс. 89 рублей. Кроме того, по закону предполагается оплата стоимости проезда [...]. Проектом предлагается установить единый размер выплаты — 500 рублей. Всего потребуется на этот пункт 713 тыс. рублей. Итого общая сумма заключается в 20 млн. 888 тыс. 546 рублях», — уточнил Олег Ягов.

Он предположил, что пребывание в детских лагерях совершеннолетних сирот вместе со школьниками-подростками, предположительно, вызовет обоснованные опасения у родителей учащихся.

Этот вопрос, по словам Олега Ягова, обсуждался с министром образования Пензенской области Александром Воронковым, и предварительно решено рассмотреть возможность введения дополнительных смен для сирот.

В свою очередь министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева обратила внимание на то, что к моменту первого уточнения бюджета региона в рамках подготовки к сессии не было проработано экономическое и правовое обоснование механизма реализации законопроекта.

«Вопросы возникают и сейчас. Возраст 23 года — в каких учреждениях может быть [организован отдых]? […] В федеральном законе есть [пункт], что в учреждениях, оказывающих эти услуги, подведомственных субъекту или муниципалитету. На территории Пензенской области у нас нет таких [учреждений], которые бы находились в таком статусе. Кроме того, требуется уполномоченный орган, который ведет реестр и порядок предоставления этой услуги. Вопросов чисто технологических очень много», — подчеркнула она.

Любовь Финогеева добавила, что с учетом сложившихся обстоятельства нужно принять закон, но затем прояснить механизм его реализации, в частности, регламент проведения закупок и требований к ним.

«Когда этот механизм заработает, неизвестно. Исходя из этого, средства не заложены», — констатировала министр финансов.

В итоге члены комитета рекомендовали принять законопроект на сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в предстоящую пятницу, 28 апреля.