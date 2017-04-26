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Людям на улицах Пензы поясняют, как носить георгиевские ленты

20:45 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Представители движения «Волонтеры Победы» и многофункционального молодежного центра раздают на улицах Пензы георгиевские ленточки в рамках всероссийской акции, которая организована в преддверии 9 Мая.

Людям на улицах Пензы поясняют, как носить георгиевские ленты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В среду, 26 апреля, они базировались, в частности, на улице Московской — в районе сквера Дениса Давыдова.

Волонтеры предлагали прохожим ответить на несколько вопросов об истории георгиевской ленточки, значении ее цветов, а также о том, как ее нужно носить.

Если затруднений не возникало, то человеку торжественно прикалывали георгиевскую ленту к груди.

В противном случае пензенцам сначала вручали памятки, посвященные этому символу Великой Победы.
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