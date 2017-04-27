В Пензе намечено изменить подход к оформлению фасадов зданий на «красных линиях» Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Начальник отдела городского дизайна и среды администрации Пензы Сергей Петров представил мэру Виктору Кувайцеву обзор предложений, касающихся приведения в надлежащий вид фасадов зданий в центральной части города.

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Они были подготовлены специалистами управления градостроительства и архитектуры мэрии, а также Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

По мнению Сергея Петрова, озвученные предложения позволят организовать размещение информационных конструкций на фасадах исторических зданий, а также организаций и торговых центров на «красных линиях».

Как отметил мэр Виктор Кувайцев, при их реализации необходимо провести тщательную разъяснительную работу с предпринимателями.

«Необходимо разговаривать с представителями бизнеса. Можно начать с улицы Бакунина — в центре она самая короткая. Пригласить предпринимателей, чьи торговые точки здесь расположены, и разъяснить им требования действующего законодательства по размещению рекламы на фасадах», — сказал он.

Мэр Пензы подчеркнул, что следует предлагать варианты того, как и где можно размещать информационные сообщения и рекламные объявления.

«Нужны четкие правила, тогда бизнес пойдет нам навстречу, уверен», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.