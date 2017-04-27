Архитекторы представили проекты благоустройства территории у «Первопоселенца» и ДДЮТ Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Участники объединения архитекторов «Вещь!» Мария Кутай и Антон Белов представили проекты благоустройства территорий напротив памятника «Первопоселенец» и вблизи дворца детского и юношеского творчества в ходе встречи с мэром Пензы Виктором Кувайцевым, состоявшейся в минувшую среду, 26 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

Один из них — проект парка «Пионер» — предусматривает благоустройство пространства вокруг ДДЮТ на улице Бекешской, в том числе лестницы. Там архитекторы предложили создать несколько зон для спортивного и культурного отдыха молодежи.

Другой проект предполагает воссоздание лестницы напротив памятника «Первопоселенец», которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского.

Фото: Penza-gorod.ru

Еще одно предложение участников объединения «Вещь!» посвящено благоустройству территорий, прилегающих к городским магистралям, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Виктор Кувайцев высоко оценил творческий подход молодых людей к воссозданию исторического облика Пензы и благоустройству города.

«Благодарю вас за интересные проекты, которые при условии воплощения их в жизнь позволят восстановить исторически сложившуюся среду, а где-то — вдохнуть новую жизнь в сложившиеся архитектурные ансамбли», — сказал он.

Мэр предложил представителям объединения «Вещь!» перейти к составлению сметы на реализацию проектов.

«Когда будет понятно, сколько денежных средств необходимо на каждый проект, тогда можно реально оценить возможности муниципалитета», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.