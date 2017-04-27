11:13:39 Четверг, 27 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Архитекторы представили проекты благоустройства территории у «Первопоселенца» и ДДЮТ

09:50 | 27.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Участники объединения архитекторов «Вещь!» Мария Кутай и Антон Белов представили проекты благоустройства территорий напротив памятника «Первопоселенец» и вблизи дворца детского и юношеского творчества в ходе встречи с мэром Пензы Виктором Кувайцевым, состоявшейся в минувшую среду, 26 апреля.

Архитекторы представили проекты благоустройства территории у «Первопоселенца» и ДДЮТ

Фото: Penza-gorod.ru

Один из них — проект парка «Пионер» — предусматривает благоустройство пространства вокруг ДДЮТ на улице Бекешской, в том числе лестницы. Там архитекторы предложили создать несколько зон для спортивного и культурного отдыха молодежи.

Другой проект предполагает воссоздание лестницы напротив памятника «Первопоселенец», которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского.

Фото: Penza-gorod.ru

Еще одно предложение участников объединения «Вещь!» посвящено благоустройству территорий, прилегающих к городским магистралям, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Виктор Кувайцев высоко оценил творческий подход молодых людей к воссозданию исторического облика Пензы и благоустройству города.

«Благодарю вас за интересные проекты, которые при условии воплощения их в жизнь позволят восстановить исторически сложившуюся среду, а где-то — вдохнуть новую жизнь в сложившиеся архитектурные ансамбли», — сказал он.

Мэр предложил представителям объединения «Вещь!» перейти к составлению сметы на реализацию проектов.

«Когда будет понятно, сколько денежных средств необходимо на каждый проект, тогда можно реально оценить возможности муниципалитета», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
Пожилой рецидивист из Белинского района проведет почти 12 лет в колонии за убийство В Шемышейском районе пенсионер получил условный срок за изготовление и хранение оружия
В Пензе намечено изменить подход к оформлению фасадов зданий на «красных линиях» В Пензенской области зерновые и зернобобовые посеяны на 11 тыс. га
В Пензе к опрессовке системы теплоснабжения приступят в мае В Пензенской области мошенница под видом соцработника обманула престарелую пенсионерку
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама