Пензенские поисковики отправятся в экспедицию в Новгородскую область Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский отряд «Поиск-вездеход» отправится в очередную экспедицию в Демянский район Новгородской области по местам боев 202-й стрелковой дивизии, в которой сражались части и соединения, сформированные в Поволжье, в том числе в Пензенской области.

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

Выезд намечен на предстоящую пятницу, 28 апреля.

«Раскопки будут вестись на месте «Демянского котла», где Красная армия удерживала немцев в окружении 14 месяцев с февраля 1942 года по май 1943 года», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального совета «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Она отметила, что это уже третья экспедиция поисковиков в Новгородскую область.

«В 2015 и 2016 годах пензенские поисковики подняли останки 22 солдат, при которых было обнаружено 12 медальонов. Личности восьми бойцов были установлены. Это уроженцы Пермского края и Бурятии», — напомнила собеседница агентства.

Лариса Казакова уточнила, что отряд вернется в Пензу 8 мая.

«С собой поисковики привезут останки красноармейца Ивана Федоровича Крашенинникова 1915 года рождения, уроженца Николо-Пестровского района Пензенской области. Торжественная передача останков состоится 29 апреля в музее школы деревни Кневицы Демянского района. Их передаст командир поискового отряда «Рубин» Елена Пахомова, чей отряд в ходе осеннего этапа «Вахты Памяти» 2016 года обнаружил останки у деревни Старое Рамушево Старорусского района», — пояснила она.

Лариса Казакова отметила, что, согласно архивным данным, красноармеец 145-й отдельной стрелковой бригады погиб 9 мая 1942 года.

«Перезахоронение состоится 9 мая в Никольске», — сказала собеседница агентства.