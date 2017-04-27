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Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

11:10 | 27.04.2017 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма, который отмечается в четверг, 27 апреля.

Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ответственность перед избирателями, верховенство права и стремление к общественному согласию — эти ценности и сегодня являются главными в работе законодателей», — сказал он.

Спикер регионального парламента отметил, что Законодательное собрание продолжает последовательное формирование эффективной нормативной базы для развития и процветания Пензенской области, опираясь на собственный опыт, достижения предшественников, поддержку избирателей и взаимодействие всех ветвей власти.

«В День российского парламентаризма желаю депутатам всех уровней, нашим избирателям, жителям Пензенской области благополучия и стабильности, успешной, плодотворной деятельности на благо родного Сурского края!» — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания региона.
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