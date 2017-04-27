В Заречном будет открыт летний лагерь для детей-инвалидов Общество

Заречный, 27 апреля 2017. PenzaNews. Фонд поддержки городских инициатив города Заречного Пензенской области приступил к организации профориентационного лагеря для детей-инвалидов Поволжья «Профессиональная траектория».

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В настоящее время осуществляется заключение договоров с организациями и учреждениями, которые будут обеспечивать эффективную работу группы дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Планируется оборудовать специально оснащенный профориентационный кабинет. Для этого будет приобретена и установлена специализированная мебель, закуплены профессиональные психологические диагностики и обустроена сенсорная комната.

В настоящее время педагоги и психолог, которые будут работать в лагере, проходят профессиональную подготовку, разрабатывают программу работы смен.

В общей сложности за две смены, каждая из которых рассчитана на 21 день, в лагере отдохнут 30 подростков. Первая смена будет проходить на базе школы №218 Заречного с 1 по 21 июня, а вторая — с 22 июня по 12 июля, сообщается на официальном сайте вонда поддержки городских инициатив ЗАТО.

Проект реализуется за счет средств гранта в размере 2 млн. 200 тыс. рублей, полученного фондом поддержки городских инициатив по итогам III конкурса грантов президента РФ.

Грантооператором выступил фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».