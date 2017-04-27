В Пензе прокуратура призвала Роскомнадзор пересмотреть подход к жалобам на коллекторов Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области обратила внимание руководства регионального управления Роскомнадзора на неполноту реализации предоставленных ведомству полномочий по защите прав субъектов персональных данных, в частности, при поступлений жалоб на действия коллекторов.

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«Установлено, что в ряде случаев этим ведомством оставлялись без внимания доводы обращений о поступлении в адрес заявителей угроз физической расправы и оскорблений со стороны лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности. В нарушение требований действующего законодательства гражданам, сообщавшим о неправомерных действиях финансовых организаций, без необходимого в таких случаях направления копии обращения в уполномоченный орган разъяснялось лишь право самостоятельного обращения с соответствующим заявлением в органы полиции», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также в ряде случаев представители ведомства давали некорректные разъяснения гражданам по сложным вопросам.

«В ответах управления по результатам рассмотрения обращений гражданам неправомерно указывалось на невозможность отзыва согласия на обработку персональных данных, что вводило в заблуждение заявителей относительно возможности реализации их прав», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что также выявлена недостаточность взаимодействия Роскомнадзора с другими ведомствами.

«Так, в рамках рассмотрения обращения гражданина о неправомерном использовании банком его персональных данных в целях взыскания просроченной задолженности другого человека, управлением были получены материалы, свидетельствующие о наличии нарушений в деятельности кредитной организации. Однако они для принятия мер в региональное отделение Центробанка России направлены не были», — сказала она.

По ее словам, руководителю управления Роскомнадзора по Пензенской области Александру Крюкову было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

По выявленным фактам назначены служебные проверки.