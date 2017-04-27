В Пензенской области подведены итоги конкурса «Успешная семья – 2017» Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Финал регионального этапа конкурса «Успешная семья – 2017» состоялся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 27 апреля.

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Перед началом официальной части губернатор Иван Белозерцев ознакомился с выставкой в фойе, на которой семьи представили свои увлечения. Например, одна из них исполнила музыкальный номер на барабанах, гитарах, бубне и маракасах.

Приветствуя участников конкурса, глава региона поблагодарил родителей за достойное воспитание подрастающего поколения.

«Мы часто виним школу, что она не занимается [воспитанием], критикуем директора, классного руководителя, учителя. Но все-таки основа воспитания должна закладываться в семье. Я знаю и верю, что именно в ваших семьях все будет нормально, потому что вы трудитесь, вы вместе», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что принял решение увеличить сумму сертификата, вручаемого финалистам, и поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову решить этот вопрос до 15 мая.

«До 25 тыс. [рублей] чтобы в общем было на каждую семью, а для победителя — 50 тысяч» — сказал он.

Также глава региона распорядился помочь семье-победительнице подготовиться к следующему этапу — конкурсу «Успешная семья Приволжья», который пройдет с 31 мая по 1 июня в Ульяновске.

В рамках мероприятия подарочными сертификатами губернатора были награждены 16 семей из Бессоновского, Никольского, Лунинского, Мокшанского, Тамалинского, Каменского, Колышлейского, Малосердобинского, Пензенского, Башмаковского, Кузнецкого и Нижнеломовского районов, а также Заречного, Пензы, Кузнецка и Нижнего Ломова.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин вручил всем семьям-участницам благодарности и подарки от реготделения партии «Единая Россия».

Отдельно благодарностью регионального парламента он отметил семью Алексея и Анастасии Бурцевых из Лунинского района, в которой воспитываются 10 детей.

После этого участники приступили к конкурсным выступлениям.

По итогам всех состязаний победителем регионального этапа фестиваля признана семья Исаевых из Бессоновского района.