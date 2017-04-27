В Пензе начали работу над концепцией развития здравоохранения, физкультуры и спорта Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Валерий Савин провел установочное совещание по подготовке отраслевой концепции развития здравоохранения, физкультуры и спорта, которая осуществляется в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Необходимо тщательно проанализировать, на какое направление в сфере развития здравоохранения и физической культуры мы будем нацелены», — сказал он, обращаясь к участникам совещания, состоявшегося в Минздраве региона в четверг, 27 апреля.

По словам Валерия Савина, необходимо понимать, какие первоочередные задачи требуют скорейшего решения, например, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий или дополнительных бассейнов.

Также он призвал изучить опыт других регионов при подготовке структуры отраслевой концепции.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, следующее совещание намечено 5 мая.