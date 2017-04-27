20:11:39 Четверг, 27 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Иномарка въехала в здание в центре города. Пенза, 27 апреля 2017 г.

В Пензе начали работу над концепцией развития здравоохранения, физкультуры и спорта

17:17 | 27.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Валерий Савин провел установочное совещание по подготовке отраслевой концепции развития здравоохранения, физкультуры и спорта, которая осуществляется в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года.

В Пензе начали работу над концепцией развития здравоохранения, физкультуры и спорта

Фото: Health.pnzreg.ru

«Необходимо тщательно проанализировать, на какое направление в сфере развития здравоохранения и физической культуры мы будем нацелены», — сказал он, обращаясь к участникам совещания, состоявшегося в Минздраве региона в четверг, 27 апреля.

По словам Валерия Савина, необходимо понимать, какие первоочередные задачи требуют скорейшего решения, например, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий или дополнительных бассейнов.

Также он призвал изучить опыт других регионов при подготовке структуры отраслевой концепции.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, следующее совещание намечено 5 мая.
Актуальное
Читайте также
В Пензе завершается подготовка к общегородскому субботнику Пензенские гимнасты завоевали 7 медалей на всероссийских соревнованиях среди студентов
Автор памятника Лермонтову в «Спутнике» найден мертвым в Саранске В «МегаФоне» дали рекомендации пензенцам, как сэкономить на связи в праздники
Двое жителей Пензы подозреваются в краже витаминов из аптеки Мэр Пензы передал митрополиту деньги, собранные на собор
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама