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В Пензе состоялась презентация книги «Долина древней мордвы»

18:39 | 27.04.2017 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Презентация монографии «Долина древней мордвы», над которой работал коллектив из нескольких авторов, состоялась в пензенском краеведческом музее в четверг, 27 апреля.

В Пензе состоялась презентация книги «Долина древней мордвы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Книга посвящена исследованию мордовского могильника II–IV веков, расположенного на окраине деревни Ражки в Нижнеломовском районе Пензенской области. Изучение этого археологического памятника позволило осветить одну из сторон зарождения мордовского этноса.

Наряду с археологическим, этнографическим и историческим исследованиями в монографии также представлено маркетинговое — по разработке концепции историко-культурного комплекса «Долина древней мордвы» как туристического объекта Пензенской области.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства, руководитель отделения Российского исторического общества в Пензе, доктор исторических наук Олег Ягов, являющийся одним из авторов книги, с момента начала проекта прошло ровно два года.

«За последние 10 лет это самый крупный, самый масштабный научно-исследовательский проект в Пензенской области. Приведу несколько цифр: в работе было задействовано более 130 человек», — уточнил он.

Олег Ягов добавил, что команда историков, археологов, антропологов и маркетологов, сформировавшаяся за время работы над «Долиной древней мордвы», сейчас занимается проектом «Золотаревское городище».

В свою очередь член авторского коллектива доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета Владимир Первушкин выразил надежду на то, что в регионе будут реализованы и другие подобные проекты.

В продолжение мероприятия один из авторов монографии доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин акцентировал внимание собравшихся на многогранности издания.

«Чтобы в одной книге была и археология, и этнография, и туристические направления, и лингвистические?! Честно говорю, это не только для нашей Пензенской области явление уникальное. Это проект всероссийского масштаба!» — подчеркнул краевед.

Геннадий Белорыбкин отметил, что результаты раскопок на месте могильника, которые проводились совместно с коллегами из Мордовии, превзошли все ожидания историков — археологический памятник оказался больше и на 100 лет древнее, чем предполагалось.

В состав коллектива авторов вошел также студент историко-филологического факультета ПГУ Иван Иноземцев, выразивший уверенность в том, что монография будет иметь успех в широких кругах.

«Многие жители исследуемой территории уже интересовались этой книгой до ее выхода. Особенный интерес к ней проявили представители органов местной власти. На почве реализации проекта у них возник интерес к истории других сел, который они готовы поддерживать в дальнейшем», — отметил молодой исследователь.

По словам директора краеведческого музея Владимира Зименкова, часть тиража будет передана в библиотеки.

В ходе презентации он вручил экземпляры книги коллективу авторов.
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