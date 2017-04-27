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После запроса СМИ пензенское УМВД провело пресс-конференцию для узкого круга журналистов

19:53 | 27.04.2017 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-конференция об итогах деятельности по выявлению и пресечению нарушений законодательства среди сотрудников органов внутренних дел состоялась в управлении МВД России по Пензенской области в четверг, 27 апреля — спустя почти неделю после направления ИА «PenzaNews» в пресс-службу ведомства редакционного запроса на указанную тему, причем сотрудники агентства на нее приглашены не были.

После запроса СМИ пензенское УМВД провело пресс-конференцию для узкого круга журналистов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На пресс-конференции присутствовали представители ГТРК «Пенза», ТРК «Наш дом» и «Экспресс», а также телеканала «ТВ-Пенза».

Кроме того, были представлены интернет-издания. В частности, доступ на мероприятие получил бывший сотрудник ФСБ, владелец одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

В 17.30 четверга, 27 апреля, на сайте ведомства был опубликован пресс-релиз под заголовком «В Пензе полицейские рассказали журналистам об итогах деятельности в сфере собственной безопасности».

В связи со сложившейся ситуацией редакция ИА «PenzaNews» адресовала начальнику управления МВД России по Пензенской области Юрию Рузляеву редакционный запрос, касающийся причин, по которым СМИ, проявившее интерес к заявленной теме, решили не приглашать на пресс-конференцию, лишив тем самым возможности задать прямые вопросы спикерам.
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