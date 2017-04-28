Роспотребнадзор проконсультирует пензенцев по профилактике клещевых инфекций Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать жителей Пензенской области по вопросам профилактики клещевых инфекций в период с 1 по 5 мая.

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Для этого будет организована работа горячей линии по телефону: +7 (8412) 66-09-48.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области начали регистрировать обращения пострадавших от нападения клещей с 25 марта.

Всего за это время в медицинские учреждения обратились 38 человек, из них 15 — дети в возрасте до 14 лет. В отношении всех приняты стандартные меры профилактики.

По данным на четверг, 27 апреля, лабораторно исследован 21 клещ, снятый с людей. В одном обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.