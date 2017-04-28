В центре Пензы начал работу двухдневный сельхозфестиваль Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Сельскохозяйственный фестиваль «Сезон удачи» начал работу на площади Ленина в Пензе утром в пятницу, 28 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Три торговых ряда протянулось через всю площадь в направлении от улицы Московской до улицы Кирова, при этом парковочные места сохранены.

На ярмарке представлен широкий спектр товаров.

Разнообразен выбор рассады и саженцев. Небольшую яблоню можно купить за 300–350 рублей, а крупный куст помидора — в среднем за 50 рублей.

Также представлены саженцы абрикосов и винограда, декоративные деревья, травы и цветы.

Кроме того, покупатели могут приобрести удобрения, подкормку для растений, садовый инвентарь, технику, в том числе мотоблоки, и специальную одежду.

Помимо этого, на площади в качестве образцов выставлены качели, будка для собаки, небольшой сарай, летний душ и уличный туалет, выполненные из дерева. Все представленные товары можно приобрести.

Рядом с торговым центром «Империя» смонтированы загоны для животных, которые будут демонстрироваться на ярмарке в субботу, 29 апреля.

Отдельно на выставке представлены стенды Пензенского государственного аграрного университета и банков.

Пензенцы могут купить и продовольственные товары — мед, мясо, свежие овощи, выпечку и халву. Также на площади установлен мангал, где жарят шашлык из свинины. Он продается по 100 рублей за 100 граммов. Рядом расположены столы и стулья для покупателей.

Несмотря на то, что ярмарка только начала работу и многие продавцы еще не успели полностью разложить свой товар, у них уже нет отбоя от покупателей.

Торговля сопровождается музыкой — неподалеку от памятника Владимиру Ленину установлена сцена.