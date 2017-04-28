Движение транспорта в центре Пензы ограничат в связи с празднованием Первомая Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Временная схема дорожного движения будет действовать в центре Пензы в связи с проведением мероприятий, приуроченных к Празднику весны и труда.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На площади Ленина с 22.00 воскресенья, 30 апреля, до полудня 1 мая будет запрещена стоянка машин.

В это же время она будет ограничена на следующих улицах: Пушкина — от улицы Московской до улицы Володарского; Кураева — от улицы Володарского до улицы Кирова; Московской — от улицы Карла Маркса до улицы Кураева.

Также будет приостановлено движение транспорта на улице Пушкина — от улицы Московской до улицы Володарского; на улице Московской — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса.

С 22.00 воскресенья, 30 апреля, до 14.00 1 мая нельзя будет оставить машину на улице Московской — на участке от улицы Кураева до Советской площади. На это же время там будет приостановлено движение транспорта.

Кроме того, в период с 11.00 до 12.00 1 мая будут вводиться ограничения на улицах Кураева и Карла Маркса во время шествия по случаю Первомая, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.