20:08:42 Пятница, 28 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Сельхозфестиваль «Сезон удачи». Пенза, 28 апреля 2017 г.

Движение транспорта в центре Пензы ограничат в связи с празднованием Первомая

15:31 | 28.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Временная схема дорожного движения будет действовать в центре Пензы в связи с проведением мероприятий, приуроченных к Празднику весны и труда.

Движение транспорта в центре Пензы ограничат в связи с празднованием Первомая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На площади Ленина с 22.00 воскресенья, 30 апреля, до полудня 1 мая будет запрещена стоянка машин.

В это же время она будет ограничена на следующих улицах: Пушкина — от улицы Московской до улицы Володарского; Кураева — от улицы Володарского до улицы Кирова; Московской — от улицы Карла Маркса до улицы Кураева.

Также будет приостановлено движение транспорта на улице Пушкина — от улицы Московской до улицы Володарского; на улице Московской — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса.

С 22.00 воскресенья, 30 апреля, до 14.00 1 мая нельзя будет оставить машину на улице Московской — на участке от улицы Кураева до Советской площади. На это же время там будет приостановлено движение транспорта.

Кроме того, в период с 11.00 до 12.00 1 мая будут вводиться ограничения на улицах Кураева и Карла Маркса во время шествия по случаю Первомая, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
Уточнен бюджет Пензенской области на 2017–2019 годы Средний возраст жителя Пензенской области составляет около 42 лет
Средняя зарплата в Пензенской области выросла за 2016 год почти на 8% — губернатор В Колышлейском районе суд ограничил мать и отца в родительских правах
В Пензе женщина лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру Заксобрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама