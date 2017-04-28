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Пензенские депутаты приняли закон о дополнительных льготах для детей-сирот

16:02 | 28.04.2017 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Депутаты Заксобрания Пензенской области поддержали внесение изменений в региональное законодательство о предоставлении дополнительной социальной льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

Пензенские депутаты приняли закон о дополнительных льготах для детей-сирот

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая по данному вопросу на 43-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, министр образования региона Александр Воронков пояснил, что произошли изменения на федеральном уровне.

«В законодательстве Пензенской области предлагается закрепить положение о предоставлении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в профессиональных образовательных учреждениях, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные организации — при наличии медицинских показаний, а также об оплате проезда к месту лечения, отдыха и обратно», — сказал он.

Александр Воронков добавил, что порядок предоставления путевок и оплаты проезда будет утверждаться постановлением правительства Пензенской области.

«Необходимо отметить, что аналогичные нормы регионального законодательства в отношении вышеназванной категории лиц действуют в других субъектах Российской Федерации», — подчеркнул министр.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что данный вопрос детально обсуждался в рамках подготовки к сессии.

«Здесь потребуется финансирование. На заседании бюджетного комитета эта сумма была определена и поддержана», — напомнил спикер регионального парламента.

По его словам, впоследствии при необходимости она будет скорректирована.

После этого вопрос был вынесен на голосование.

«Решение принимается единогласно», — объявил Валерий Лидин.

По сообщению пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области, до настоящего времени право на получение путевок для отдыха и оздоровления в первоочередном порядке имели дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет. Кроме того, им установлена дополнительная мера поддержки в виде выплаты на организацию летнего отдыха в размере 4 тыс. рублей.

На 2017 год общее количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые очно обучаются в организациях профессионального образования, в возрасте от 18 до 23 лет, составляет 1 тыс. 426 человек. Из них право на первоочередное предоставление путевок в санаторно-курортные организации по медицинским показаниям имеют б4 человека.

Остальные в текущем году могут воспользоваться правом на получение путевок в организации отдыха и оздоровления при условии подачи заявления на предоставление данной услуги.

В 2017 году общая дополнительная потребность денежных средств на реализацию принятых изменений составит около 21 млн. рублей.
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