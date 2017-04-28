В Колышлейском районе суд ограничил мать и отца в родительских правах Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Колышлейский районный суд Пензенской области ограничил в родительских правах мать и отца девочки, помещенной в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних еще летом 2016 года.

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«За весь период пребывания ребенка в центре родители ее не навещали, домой не забирали, попыток вернуть в семью не предпринимали», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что с 2013 года 39-летняя женщина и 43-летний мужчина состоят на профилактическом учете по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей — они злоупотребляют спиртными напитками, привлекались к уголовной и административной ответственности, а у них дома отмечаются антисанитарные условия и отсутствуют необходимые продукты.

«Проведенная органами профилактики работа в семье не дала положительных результатов», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что решение суда не вступило в законную силу.