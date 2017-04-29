Мэр Пензы поручил отремонтировать дорогу до Заречного Общество

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ города Андрею Скрипкину изыскать возможность для ремонта дороги, ведущей в Заречный.

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Он призвал рассмотреть вариант проведения этой работы за счет экономии, которая может образоваться по другим объектам.

«По ней каждый день ездят люди в Пензу на работу. Также она пользуется популярностью и у жителей нашего города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

В настоящее время дорога из Пензы в Заречный, которая проходит по улице Нейтральной, находится в ненадлежащем состоянии — на ней образовались ямы и неровности.

Такая ситуация сложилась примерно до Ахунского переезда, в нескольких десятках метров от которого — в районе дорожного указателя «Заречный» — начинается отремонтированный участок.