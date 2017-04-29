Владимир Холзинев переизбран председателем правления пензенского отделения РСВА Общество

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Владимир Холзинев в очередной раз переизбран председателем правления пензенской региональной общественной организации «Российского союза ветеранов Афганистана».

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Отчетно-выборная конференция реготделения РСВА прошла в Законодательном собрании Пензенской области в минувшую пятницу, 28 апреля.

В ходе нее собравшимся был представлен отчет о работе за 2016 год. В числе приоритетных направлений работы были названы оказание помощи ветеранам и их семьям, а также патриотическое воспитание молодежи.

Как отметил заместитель председателя Законодательного собрания региона Вячеслав Космачев, участвовавший в конференции, областная организация РСВА активно сотрудничает с государственными и общественными институтами, оказывает помощь и поддержку ветеранам боевых действий.

«Ведется большая работа по увековечиванию памяти погибших в Афганистане солдат и офицеров. Ежегодно проходит цикл массовых патриотических мероприятий. Члены пензенской областной организации РСВА активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, встречаются со школьниками, выступают на уроках мужества, посвященных боевым действиям в Афганистане», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба регионального парламента.