В Пензе активисты ОНФ и молодежных организаций убрали территорию за «Первопоселенцем» Общество

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), студенческих отрядов, движения «Эка» и молодежного парламента привели в порядок территорию, расположенную за памятником «Первопоселенец» в рамках общегородского субботника, который проходит в Пензе 29 апреля.

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Акция по благоустройству была организована при содействии администрации Ленинского района города.

Как сообщила ИА «PenzaNews» активист ОНФ Марина Сивякова место для уборки — территория вблизи лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю — было выбрано с учетом исторической значимости и большого числа туристов, любующихся видом со смотровой площадки.

«Хочется сказать большое спасибо ребятам, которые потратили много сил и времени. Надеюсь, что туристы, которые будут приезжать в Пензу, будут любоваться чистотой города», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что участники субботника собрали около 50 мешков мусора, среди которого встречались и совсем неожиданные вещи, например, компьютер и матрас.