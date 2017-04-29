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Светлана Кудинова возглавила пензенское отделение Союза женщин России

15:53 | 29.04.2017 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Директор центра технологического обучения Пензы, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова единогласно избрана председателем реготделения общественной организации «Союз женщин России».

Светлана Кудинова возглавила пензенское отделение Союза женщин России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, учредительная конференция НКО была проведена в минувшую пятницу, 28 апреля.

В ходе нее также были выбраны члены правления, определены состав ревизионной комиссии и ответственный секретарь.

Обращаясь к участникам мероприятия, Светлана Кудинова выразила надежду на то, что организация будет играть важную роль в общественной жизни региона.

«Укрепление института семьи, защита прав ребенка, пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи начинаются с женщины, и в этой связи очень важно консолидировать женское движение», — подчеркнула она.
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