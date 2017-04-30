В Пензе установлен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Особый противопожарный режим установлен на территории Пензы с 29 апреля по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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В этот период необходимо особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

В частности, в Пензе запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме тех, которые выполняются в специально отведенных и оборудованных местах.

Помимо этого, ограничено посещение лесов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, которая в условиях противопожарного режима ужесточена.

Гражданам грозят штрафы в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если нарушения повлекут крупный пожар и приведут к человеческим жертвам, тогда виновники понесут уголовную ответственность.