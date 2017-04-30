Иван Белозерцев поздравил пожарных с профессиональным праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 30 апреля.

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«За многовековую историю своего существования ваша служба прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные задачи. Каждый из нас знает, что такое пожар и какие губительные последствия может повлечь подобная стихия — унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб. На счету пензенских пожарных немалое число предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ», — отметил глава региона.

Он добавил, что пожарных отличают такие качества, как высокий профессионализм, стойкость и готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду.

«Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, мужество и героизм, за верность делу, которому вы посвятили жизнь! Уверен, что и в дальнейшем работники пожарной охраны будут также эффективно решать ответственные задачи, отдавать все силы, знания и богатый опыт благородному делу спасения людей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.