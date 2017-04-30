Виктор Кувайцев поздравил пензенских пожарных с праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 30 апреля.

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«Работа в экстремальных условиях предъявляет к пожарным особое требование — умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. На работников службы возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ», — отметил мэр.

Он добавил, что такие качества, как смелость, готовность по первому зову прийти на помощь, а также слаженные действия в экстремальных условиях вызывают искреннее уважение и восхищение.

«В этот день хочется выразить благодарность всем, кто с честью выполняет свой долг, самоотверженно защищая от огненной стихии Пензу и Пензенскую область, в особенности — ветеранам, стоявшим у истоков становления пожарной охраны и в настоящее время продолжающим трудиться, воспитывая молодую смену. Дорогие работники пожарной охраны, позвольте пожелать вам силы и смелости, выдержки и отваги, исправной техники и надежного плеча рядом, а также крепкого здоровья, удачи и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.