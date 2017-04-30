20:54:26 Воскресенье, 30 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Виктор Кувайцев поздравил пензенских пожарных с праздником

11:32 | 30.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 30 апреля.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских пожарных с праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работа в экстремальных условиях предъявляет к пожарным особое требование — умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. На работников службы возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ», — отметил мэр.

Он добавил, что такие качества, как смелость, готовность по первому зову прийти на помощь, а также слаженные действия в экстремальных условиях вызывают искреннее уважение и восхищение.

«В этот день хочется выразить благодарность всем, кто с честью выполняет свой долг, самоотверженно защищая от огненной стихии Пензу и Пензенскую область, в особенности — ветеранам, стоявшим у истоков становления пожарной охраны и в настоящее время продолжающим трудиться, воспитывая молодую смену. Дорогие работники пожарной охраны, позвольте пожелать вам силы и смелости, выдержки и отваги, исправной техники и надежного плеча рядом, а также крепкого здоровья, удачи и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе установлена личность грабителя, скрывшегося из магазина с бутылкой виски Пензенская полиция установила причастность криминального дуэта более чем к 10 автокражам
Уголовное дело возбуждено по факту кражи денег из банкомата в центре Пензы Иван Белозерцев поздравил пожарных с профессиональным праздником
Пензенский «Зенит» дома обыграл «Калугу» со счетом 3:1 Мэр Пензы призвал жителей быть предельно осторожными с огнем
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама