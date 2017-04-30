Сергей Козлов поздравил коллег с Днем пожарной охраны Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил коллег с Днем пожарной охраны, который отмечается в России в воскресенье, 30 апреля.

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«Профессия пожарного — одна из самых сложных и героических в мире. Самое трудное — это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизнь другого человека. Каждый пожарный — герой, каждую минуту — на войне, каждую секунду — рискует головой», — отметил руководитель регионального ведомства.

Он поздравил с праздником не только сотрудников и ветеранов пожарной охраны, но и членов их семей, которые с пониманием относятся к непростой работе своих родных.

«Спасибо вам за верность служебному долгу, за боевую готовность в любое время к борьбе с незваной бедой. С Днем пожарной охраны, с днем смелых и мужественных, днем ответственных и надежных, днем искренних и настоящих! Пусть ярче огня горят ваши сердца, пусть каждый новый день приносит новые победы! Желаю вам здоровья, счастья, бодрости, неиссякаемой энергии, чтобы количество выездов совпадало с количеством возвращений и традиционно — сухих рукавов!» — цитирует Сергея Козлова пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.