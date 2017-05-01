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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда

09:00 | 01.05.2017 | Общество

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Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда, который отмечается в понедельник, 1 мая.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первомай символизирует обновление природы, созидание, утверждает мир и взаимопонимание, вселяет уверенность в достойное будущее Отчизны», — отметил глава региона.

Он добавил, что перед обществом стоит стратегическая масштабная задача — создать современную высокотехнологичную экономику, добиться прогресса во всех сферах жизнедеятельности, всемерно крепить могущество России.

«Считаю, что ее решение нам вполне по силам. Надежной основой такой убежденности служат наш добросовестный труд, искренняя любовь к нашей великой Родине, ответственность каждого за ее судьбу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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