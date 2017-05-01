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Валерий Савельев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда

09:54 | 01.05.2017 | Общество

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Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда, который отмечается в понедельник, 1 апреля.

Валерий Савельев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первое мая — праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей семьи, родного города, края, всей страны. Город Пенза богат замечательными трудовыми традициями, доставшимися нам в наследство от дедов и отцов, и общая задача — приумножить сделанное ими, вырастить достойную смену, воспитывать любовь и уважение к труду и людям труда, чувство долга и ответственности у подрастающего поколения», — отметил он.

«Желаю хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, согласия, новых добрых дел и достижений на благо пензенцев и Сурского края!» — добавил Валерий Савельев.
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