Жители Пензы отметили Праздник весны и труда митингом на площади Ленина Общество

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Представители всех четырех районов Пензы приняли участие в официальном мероприятии по случаю Праздника весны и труда, состоявшемся утром в понедельник, 1 мая.

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Под торжественную музыку на площадь вошли колонны Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов города. Во время их выхода ведущие мероприятия рассказывали об их образовании и о предприятиях, которые расположены на территории районов, называя наиболее крупные.

В начале торжественного мероприятия под звуки гимна России в небо запустили воздушные шары синего, белого и красного цветов, символизирующие флаг Российской Федерации.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил высокие достижения трудовых коллективов предприятий Пензенской области.

«Мы действительно гордимся тем, что на пензенской земле успешно сегодня работают многие промышленные предприятия — это основа экономики Пензенского региона. […] Мы с гордостью говорим о том, что на пензенской земле успешно развивается сельское хозяйство, […] многие трудовые коллективы, которые работают в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной сфере, бизнесе показывают хорошие результаты», — пояснил глава региона.

Он также пожелал предприятиям региона развития и увеличения производительности труда.

По словам губернатора, важным является пополнение трудовых коллективов молодыми кадрами.

«И только сплав молодости и старшего поколения дает толчок развитию вперед», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин пояснил, что Праздник весны и труда символизирует традиции и уважение к человеку труда.

«Этот праздник сегодня отмечают сегодня трудящиеся многих стран мира. И наша область многонациональная. […] Это единство, сплоченность подчеркивает, что наш регион стабильно развивается и наши труженики, люди труда своим талантом, своим трудолюбием создают все условия для развития промышленности, сельского хозяйства, успешно работают в малом и среднем бизнесе, тем самым подтверждают динамичное развитие нашей Пензенской области», — сказал он.

Председатель региональной федерации профсоюзов Николай Котов отметил, что Праздник весны и труда является всенародным.

«Наша Пензенская губерния всегда славилась своими трудовыми коллективами, трудовыми династиями и трудолюбивыми людьми. Именно вы создаете экономическую основу нашей губернии. И сегодня мы четко понимаем, что работающий человек не должен быть бедным. Каждый из нас кто может работать, а, главное, хочет работать, должен жить достойно», — добавил Николай Котов.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, жителей региона во все времена отличали трудолюбие и доброжелательность.

«Все, чем мы сегодня гордимся, создавали умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд являлся символом жизни, основанием для чести и достоинства», — отметил глава администрации города.

Праздник продолжился концертной программой в сквере Дениса Давыдова.