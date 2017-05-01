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Газете «Пензенская правда» исполнилось 100 лет

14:22 | 01.05.2017 | Общество

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Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Коллектив газеты «Пензенская правда» отмечает 100 лет со дня выхода первого номера издания в понедельник, 1 мая.

Газете «Пензенская правда» исполнилось 100 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работников газеты с этим событием поздравил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«100-летие — это не просто круглая дата, это целая эпоха кропотливой работы, побед и достижений! За годы своего развития газета переживала изменения, происходящие во всех сферах нашего города, жила проблемами и успехами пензенцев. Сегодня можно с уверенностью сказать, что она прошла испытание временем, стала одним из ведущих печатных изданий, оказывающих немалое влияние на формирование общественного сознания», — отметил он.

По словам главы администрации города, благодаря профессионализму журналистов, высокой степени достоверности информации, актуальности затрагиваемых тем «Пензенская правда» заняла свою особую нишу в медиапространстве, что является показателем стабильности и уверенным шагом к дальнейшему долголетию.

«Пусть юбилей будет поводом не только для гордости за проделанную работу, но и стартом новых интересных проектов. От всей души желаю коллективу единомышленников творческих находок, больших тиражей, постоянства верных читателей! Доброго здоровья, благополучия, веры в себя и свои силы, радости и счастья вам и вашим близким!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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