Посмотреть на поезд «Армия Победы – 2017» пришли несколько сотен жителей Пензы Общество

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Несколько сотен человек разного возраста пришли на станцию Пенза-I, чтобы ознакомиться с экспозицией поезда-музея «Армия Победы – 2017» в понедельник, 1 мая.

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В ожидании прибытия поезда все желающие смогли поесть каши и выпить чая, приготовленных на полевой кухне, а также ознакомиться с несколькими стендами. Так, например, пришедшие могли рассмотреть фотографии военных лет, подержать в руках находки членов движения «Поиск-вездеход» или ознакомиться с оружием, предоставленным ДОСААФ России по Пензенской области.

Кроме того, на перроне был развернут пункт отбора на военную службу по контракту, где любой желающий мог узнать о предложениях и получить консультацию.

Прибывающий поезд зрители встретили криками и аплодисментами и подняли транспарант с надписью «Приветствуем участников агитпоезда «Армия победы»! Ура!». Цепочка военнослужащих во избежание несчастных случаев не допускала пришедших в краю перрона. Встреча состава сопровождалась музыкой в исполнении духового оркестра.

После остановки команда поезда-музея в считанные минуты подготовила к осмотру экспозицию, в составе которой был крытый музей, свободная площадка-сцена и несколько платформ с различной техникой — танками, бронетранспортером и артиллерийскими установками — как современными, так и военных лет.

Затем со сцены к жителям города, среди которых были ветераны, обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который назвал большой честью то, что Пенза стала первой остановкой на пути следования состава.

«Мы сделаем все […] для того, чтобы война никогда не вернулась на российскую землю. А для этого нужно развивать экономику и быть мощной державой», — сказал он.

За активное участие в подготовке акции были награждены благодарственными письмами ветераны Великой Отечественной войны Александр Балакшин, Владимир Керханаджев, Федор Степанов, Валентин Малышев и действующие военнослужащие.

В свою очередь, мэр Пензы Виктор Кувайцев добавил, что граждане России не забывают о героизме, проявленном в народом во время Великой Отечественной войны.

«Присутствие здесь жителей города, большого количества молодежи еще раз подтверждает, что мы на правильном пути, и что эти акции нужны нам, нужны для нашей молодежи, нужны для нашего будущего», — пояснил он.

Виктор Кувайцев поблагодарил ветеранов за их подвиг и работу, которую они проводят с молодежью до сих пор.

После завершения официальной части концертная бригада поезда и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа представили свою программу, а все желающие смогли ознакомиться с экспозицией.

После двухчасовой стоянки состав проследовал из Пензы в Самару. Он сделает остановки также в Уфе, Чебаркуле, Челябинске и Екатеринбурге. Второй состав поезда «Армия Победы – 2017» проедет через Иркутск, Красноярск, Тайгу, Новосибирск, Омск, Тюмень и Екатеринбург.