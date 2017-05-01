21:01:47 Понедельник, 1 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе приведут в порядок могилы солдат и ветеранов Великой Отечественной войны

16:21 | 01.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Представители пензенского областного отделения Русского географического общества совместно с региональным управлением ФССП России проведут гражданско-патриотическую акцию «Кто, если не мы?» на Мироносицком кладбище в предстоящий четверг, 4 мая.

В Пензе приведут в порядок могилы солдат и ветеранов Великой Отечественной войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область внесла огромный вклад в Победу. Здесь ковалось оружие Победы, формировались и отправлялись на фронт воинские части, принимались эшелоны с ранеными. К сожалению, не всех раненых на фронте бойцов и командиров Красной Армии удалось спасти — некоторые из направленных в пензенские госпитали умерли от тяжелых ран. За их могилами ухаживают благодарные жители Пензенской области, возлагают к памятникам цветы во время празднования знаменательных дат», — прокомментировал ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он подчеркнул, что на Мироносицком кладбище есть захоронения времен войны, которые находятся в плачевном состоянии.

«В таком же состоянии находятся некоторые из могил ветеранов Великой Отечественной войны, у которых, вероятно, не осталось родственников, чтобы следить за захоронениями», — добавил собеседник агентства.

По его словам, начать уборку на кладбище намечено в 11.00.

«С собой необходимо иметь перчатки, мешки для мусора, краску — черную, белую, красную, серебрянку, секаторы, топоры и металлические щетки», — сказал Игорь Пантюшов.

Председатель реготделения РГО подчеркнул, что долгом нынешнего поколения является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Актуальное
Читайте также
В Пензе за два месяца после ремонта восстановлено благоустройство почти на 300 объектах Мэр Пензы проконтролировал ремонт дороги на проспекте Победы
Житель Бессоновского района подозревается в краже строительных инструментов у отца Газете «Пензенская правда» исполнилось 100 лет
В Лунино пожарные привели в порядок памятник мемориального комплекса «Братская могила» В Пензе женщина перечислила мошеннику 50 тыс. рублей, чтобы уберечь сына от наказания
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама