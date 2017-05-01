В Пензе приведут в порядок могилы солдат и ветеранов Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Представители пензенского областного отделения Русского географического общества совместно с региональным управлением ФССП России проведут гражданско-патриотическую акцию «Кто, если не мы?» на Мироносицком кладбище в предстоящий четверг, 4 мая.

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«Пензенская область внесла огромный вклад в Победу. Здесь ковалось оружие Победы, формировались и отправлялись на фронт воинские части, принимались эшелоны с ранеными. К сожалению, не всех раненых на фронте бойцов и командиров Красной Армии удалось спасти — некоторые из направленных в пензенские госпитали умерли от тяжелых ран. За их могилами ухаживают благодарные жители Пензенской области, возлагают к памятникам цветы во время празднования знаменательных дат», — прокомментировал ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он подчеркнул, что на Мироносицком кладбище есть захоронения времен войны, которые находятся в плачевном состоянии.

«В таком же состоянии находятся некоторые из могил ветеранов Великой Отечественной войны, у которых, вероятно, не осталось родственников, чтобы следить за захоронениями», — добавил собеседник агентства.

По его словам, начать уборку на кладбище намечено в 11.00.

«С собой необходимо иметь перчатки, мешки для мусора, краску — черную, белую, красную, серебрянку, секаторы, топоры и металлические щетки», — сказал Игорь Пантюшов.

Председатель реготделения РГО подчеркнул, что долгом нынешнего поколения является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.