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Мэр Пензы проконтролировал ремонт дороги на проспекте Победы

16:59 | 01.05.2017 | Общество

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Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным проконтролировал ход ремонта дороги на проспекте Победы в понедельник, 1 мая.

Мэр Пензы проконтролировал ремонт дороги на проспекте Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе осмотра глава администрации города обратил внимание на то, что высота уже демонтированного бордюра недостаточна.

«Бордюрный камень нужно будет устанавливать так, чтобы он был выше, чем газон. Если технически нет возможности установить камень именно таким образом, необходимо либо срезать высоту газона до требуемой, либо выбрать из него часть грунта. В противном случае, во время дождей или таяния снега, вода будет стекать на проезжую часть и разрушать дорожное полотно», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он также отметил, что необходимо приступать к нанесению разметки на кольце вокруг Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

По словам мэра, особое внимание следует уделить ремонту улично-дорожной сети в рамках гарантийных обязательств.

«Работы должны быть выполнены качественно с учетом всех необходимых требований», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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