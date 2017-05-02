В Пензе инвалиды-колясочники примут участие в эстафете «Вахта памяти» Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Люди с ограниченными возможностями здоровья примут участие в ежегодной эстафете «Вахта памяти», которая состоится в Пензе в предстоящую субботу, 6 мая.

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Еще до начала мероприятия — с 9.30 — в сквере «Пионерский» будут работать фотозона, шахматный клуб инвалидов «Белая ладья», полевая кухня и выставка военной техники.

На 10.00 намечена торжественная часть, в которой примут участие официальные лица Пензы и области.

В 11.00 будут выстроены колоны, которые проследуют к вечному огню на проспекте Победы, где состоится возложение цветов и венков.

Во время эстафеты участники будут нести копию Знамени Победы, сообщает пресс-служба облправительства.