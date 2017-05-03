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Виктор Кувайцев предложил создать сквер, посвященный 100-летию пензенского футбола

09:13 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев предложил создать сквер, посвященный 100-летию пензенского футбола.

Виктор Кувайцев предложил создать сквер, посвященный 100-летию пензенского футбола. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время после сноса ветхого и аварийного жилья освободилась территория между станцией Пенза-I и улицей Суворова. В целом она благоустроена, и если ее доработать получится хорошая зеленая зона в центре города. Есть предложение посвятить этот сквер 100-летию пензенского футбола», — сказал он в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии в минувший вторник, 2 мая.

По мнению мэра, взять шефство над сквером и следить за порядком и чистотой в нем могли бы болельщики и любители футбола.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил специалистам городских управлений градостроительства и архитектуры и муниципального имущества проверить, свободен ли этот земельный участок от прав третьих лиц и разработать план обустройства сквера и прилегающего к нему пространства.

Также мэр поручил вернуться к проекту обустройства сквера 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково, завершить который в прошлом году помешало отсутствие денежных средств, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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