Пензенцы почтили память жертв пожара в Доме профсоюзов Одессы
Печать
Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Акция памяти жертв пожара, произошедшего в одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, состоялась у памятника Борцам революции в Пензе.
Фото: Kprfpenza.ru
Накануне вечером у монумента собрались активисты движения «Левый фронт», КПРФ и Российского союза ветеранов Афганистана.
Открыл памятное мероприятие руководитель пресс-службы пензенского обкома Компартии России Сергей Падалкин.
«Недостаточно просто помнить о тех событиях, недостаточно вспоминать о них раз в год. Помнить — значит бороться!» — сказал он.
В свою очередь первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев обратил внимание на то, что трагедия трехлетней давности затронула мирных жителей и оставила кровавый след в современной истории Украины.
«Одесса — это прекрасный город, город мультикультурный, интернациональный, где с незапамятных времен проживают люди разных национальностей, разного достатка, но все эти люди всегда приветливы, улыбаются и здороваются даже с незнакомцами. Это, в конце концов, город-герой», — отметил он.
Дмитрий Филяев напомнил, что среди пострадавших в доме профсоюзов были украинские коммунисты, которые, по его словам, и тогда находились на острие борьбы, и сегодня продолжают ее в тяжелейших условиях.
В завершение акции пензенцы возложили цветы к памятнику Борцам революции, сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ.