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Пензенцы почтили память жертв пожара в Доме профсоюзов Одессы

11:13 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Акция памяти жертв пожара, произошедшего в одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, состоялась у памятника Борцам революции в Пензе.

Пензенцы почтили память жертв пожара в Доме профсоюзов Одессы

Фото: Kprfpenza.ru

Накануне вечером у монумента собрались активисты движения «Левый фронт», КПРФ и Российского союза ветеранов Афганистана.

Открыл памятное мероприятие руководитель пресс-службы пензенского обкома Компартии России Сергей Падалкин.

«Недостаточно просто помнить о тех событиях, недостаточно вспоминать о них раз в год. Помнить — значит бороться!» — сказал он.

В свою очередь первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев обратил внимание на то, что трагедия трехлетней давности затронула мирных жителей и оставила кровавый след в современной истории Украины.

«Одесса — это прекрасный город, город мультикультурный, интернациональный, где с незапамятных времен проживают люди разных национальностей, разного достатка, но все эти люди всегда приветливы, улыбаются и здороваются даже с незнакомцами. Это, в конце концов, город-герой», — отметил он.

Дмитрий Филяев напомнил, что среди пострадавших в доме профсоюзов были украинские коммунисты, которые, по его словам, и тогда находились на острие борьбы, и сегодня продолжают ее в тяжелейших условиях.

В завершение акции пензенцы возложили цветы к памятнику Борцам революции, сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ.
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