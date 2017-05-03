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В Пензе сотрудники Росгвардии помогли родителям найти сына, убежавшего из «Красных холмов»

12:40 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии Алексей Денисов и Александр Ивчатов помогли родителям найти 5-летнего сына, ушедшего без их ведома из торгового центра «Красные холмы», расположенного на улице Суворова в Пензе.

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли родителям найти сына, убежавшего из «Красных холмов»

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Сообщение наряду группы задержания вневедомственной охраны поступило около 19.00 вторника, 2 мая. Получив ориентировку на розыск ребенка, сотрудники ведомства незамедлительно приступили к его поискам» , — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что похожий по описанию мальчик был обнаружен спустя 15 минут возле торгового центра «Суворовский».

«Бойцы Росгвардии посадили мальчика в патрульный автомобиль и доставили его законным представителям», — сказали в пресс-службе.
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